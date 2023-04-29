«Я уничтожил культуру»: Джерри Спрингер незадолго до смерти пожалел о существовании своего шоу

Телеведущий Джерри Спрингер за несколько месяцев до своей смерти рассуждал о том, что его шоу «уничтожило культуру», а сам он обязательно попадет в ад за работу над своим ток-шоу «Шоу Джерри Спрингера». Подкаст с этими признаниями обнаружил Business Insider.
В подкасте прозвучал вопрос, считает ли Джерри Спрингер себя «дедушкой реалити-ТВ». И на это экс-ведущий ответил нечто неожиданное для поклонников его скандально известного шоу.
«Нет, я просто хочу попросить прощения. Мне так жаль. Что я натворил? Уничтожил культуру. Надеюсь, в аду не так уж жарко, а то я слишком быстро сгорю. У меня хрупкое телосложение», — мрачно пошутил Джерри Спрингер в ответ на вопрос. Впрочем, он часто в своих интервью иронично относился к своей работе и всегда утверждал, что гости его шоу не лучше и не хуже других людей.
Он также отметил, что считает себя просто «неприятным типом, которому повезло». Интересно, что на телевидение Спрингер пришел из политики: в 1977–1978 гг. он занимал пост мэра города Цинциннати в штате Огайо.
Джерри Спрингер умер 27 апреля в возрасте 79 лет. Его шоу впервые вышло в эфир в 1991 году и продолжалось до 2018 года. После этого ведущий запустил передачу «Судья Джерри», но она продержалась в эфире только три сезона.
Ток-шоу известно своими скандальными и неоднозначными гостями, само появление в студии которых должно было шокировать публику. Так, например, к Спрингеру приходил мужчина, заключивший брак со своей лошадью, женщина, занявшаяся сексом с 251 мужчиной в течение десяти часов, чтобы установить мировой секс-рекорд, и другие люди с подобными историями. Нередко во время шоу происходили потасовки, громкие обмены откровенными оскорблениями и другие события, рассчитанные на эпатирование публики в зале и телезрителей.