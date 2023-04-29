«Я уничтожил культуру»: Джерри Спрингер незадолго до смерти пожалел о существовании своего шоу

«Нет, я просто хочу попросить прощения. Мне так жаль. Что я натворил? Уничтожил культуру. Надеюсь, в аду не так уж жарко, а то я слишком быстро сгорю. У меня хрупкое телосложение», — мрачно пошутил Джерри Спрингер в ответ на вопрос. Впрочем, он часто в своих интервью иронично относился к своей работе и всегда утверждал, что гости его шоу не лучше и не хуже других людей.