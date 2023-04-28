Умер американский телеведущий Джерри Спрингер, чье ток-шоу изменило индустрию

Медиаэксперт Дженнифер Познер критикует Спрингера, заявляя, что ведущий использовал уязвимых людей как мишень для шуток. «Спрингер позволил американскому телевидению принять бедность, фанатизм и женоненавистничество не как проблемы, которые нужно решить, а как личные слабости, над которыми другие люди должны смеяться и пародировать», — считает она.