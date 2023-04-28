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Умер американский телеведущий Джерри Спрингер, чье ток-шоу изменило индустрию

Семён Гудошников
Сегодня в 14:48

В возрасте 79 лет умер американский телеведущий Джерри Спрингер. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на его семью. Спрингер скончался в своем доме в Чикаго.

По данным источников TMZ, несколько месяцев назад телеведущему диагностировали рак поджелудочной железы. На этой неделе ему стало хуже.

Спрингер начинал как политик, присоединившись в 1968 году к команде сенатора Роберта Кеннеди. В 1970-м пытался баллотироваться в Конгресс, но не прошел. В 1982 году устроился на телеканал NBC в качестве политического обозревателя.

Мировую известность Спрингеру принесло собственное ток-шоу «Шоу Джерри Спрингера», которое он запустил в 1991 году. На передаче приглашенные гости обсуждали свои проблемы, зачастую затрагивая скандальные темы: секс, измены и инцест. Иногда доходило до грубых оскорблений и драк в студии.

Медиаэксперт Дженнифер Познер критикует Спрингера, заявляя, что ведущий использовал уязвимых людей как мишень для шуток. «Спрингер позволил американскому телевидению принять бедность, фанатизм и женоненавистничество не как проблемы, которые нужно решить, а как личные слабости, над которыми другие люди должны смеяться и пародировать», — считает она.

Тем не менее невероятная популярность шоу и его влияние на индустрию позволяют называть Спрингера «крестным отцом» реалити-шоу. В России первой телепрограммой, которая копировала концепцию «Шоу Джерри Спрингера» стали «Окна» с ведущим Дмитрием Нагиевым.

«Шоу Джерри Спрингера» выходило до 2018 года, после чего ведущий запустил новое шоу «Судья Джерри», которое продержалось три сезона.

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