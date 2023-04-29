В Москве открыли сезон речной навигации

Отправиться в плавание с этого года можно не только от Северного речного вокзала, но и от Южного, открытого после реконструкции буквально накануне. Как уточняет глава Дептранса Максим Ликсутов, теперь по Москве-реке можно добраться до пяти морей: Черного, Каспийского, Азовского, Белого и Балтийского.