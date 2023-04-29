В Москве открыли сезон речной навигации

На московском Северном речном вокзале торжественно открыли очередной сезон пассажирской речной навигации, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.
Отправиться в плавание с этого года можно не только от Северного речного вокзала, но и от Южного, открытого после реконструкции буквально накануне. Как уточняет глава Дептранса Максим Ликсутов, теперь по Москве-реке можно добраться до пяти морей: Черного, Каспийского, Азовского, Белого и Балтийского.
Ожидается, что причалы речных вокзалов примут и отправят около 2000 теплоходов в этом сезоне. Доступны круизы в более чем 30 городов страны: Нижний Новгород, Ярославль, Кострому, Плес, Рязань, Тверь, Казань и другие.
Кроме того, по Москве запустят речной электротранспорт. Также Дептранс пообещал сокращение интервалов между отплытием судов, обновление сервисов покупки билетов и другие нововведения, которые сделают путешествия комфортнее.