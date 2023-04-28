В Москве после реконструкции открылся Южный речной вокзал

В Москве после реконструкции официально открыли Южный речной вокзал. Это событие приурочили к началу пассажирской водной навигации в столице, которая запланирована на 29 апреля, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.
Вокзал находится в районе Нагатинский Затон, по проспекту Андропова, дом 11, корпус 2.
«Дошла очередь до Южного порта, где 20 лет ничего не было. Его полностью реконструировали, очистили акваторию, сделали хорошую набережную, пешеходные маршруты, благоустроили территорию. В этом году начнется навигация. Отсюда будут уходить круизные лайнеры в 30 городов России», — похвалился мэр столицы Сергей Собянин.
Сам вокзал открыли в 1985 году, но по своему прямому назначению он проработал недолго, и в 2000-е годы на его территории открыли торговые точки. Постепенно здание пришло в упадок, а из‑за своего несоответствия актуальным строительным нормам в итоге обветшало до аварийного состояния.
Как уточняет мэрия Москвы, специально для оформления Южного речного вокзала художники создали десять арт-объектов. В здании обустроены зал ожидания, ресторан и кафе, офисы туроператоров, смотровая площадка на крыше и зона отдыха с шезлонгами и панорамным видом на Москву-реку.
Также на вокзале будет работать многофункциональный медиазал и конференц-зал, где также удастся проводить камерные концерты. В здании проводится выставка Музея транспорта Москвы. Действующая экспозиция посвящена истории столичного речного транспорта.