В Москве после реконструкции открылся Южный речной вокзал

Сам вокзал открыли в 1985 году, но по своему прямому назначению он проработал недолго, и в 2000-е годы на его территории открыли торговые точки. Постепенно здание пришло в упадок, а из‑за своего несоответствия актуальным строительным нормам в итоге обветшало до аварийного состояния.