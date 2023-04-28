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Tyler, The Creator запретил выпускать свои песни посмертно

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:13

Tyler, The Creator во время выступления в Лос-Анджелесе заявил собравшимся, что после его смерти ни одна из его песен не будет выпущена. Слова исполнителя передает Hypebeast.

31 марта рэпер выпустил делюкс-издание своего альбома «Call Me If You Get Lost», удостоенного премии «Грэмми». В него вошли 8 ранее неизданных песен.

«Некоторые из этих [песен] настолько хороши, что я просто не могу позволить им остаться на моем жестком диске. Потому что у меня в завещании написано, что если я умру, они не смогут выпустить ни одного постальбома», — заявил рэпер публике.

Музыкант добавил, что особенно ему не нравится тот факт, что его музыка может быть выпущена со случайными артистами, с которыми он никогда не стал бы сотрудничать при жизни.

Tyler, The Creator — не первый, кто высказался против посмертной музыки за последние несколько лет.

Ранее об этом заявил Андерсон Пак, который набил на руке татуировку с надписью: «Когда меня не станет, пожалуйста, не выпускайте никаких посмертных альбомов или песен с моим именем. Это были всего лишь демозаписи, и они никогда не предназначались для публики». Музыканта поддержала Лана Дель Рей, которая сказала, что в ее завещании тоже есть подобная строчка.

В последние несколько лет посмертные релизы выходят довольно часто. Так было выпущено уже два постальбома Лил Пипа и столько же пластинок Juice WRLD. У XXXTentacion после смерти вышло уже больше релизов, чем при жизни.

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