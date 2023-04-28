Tyler, The Creator запретил выпускать свои песни посмертно

Ранее об этом заявил Андерсон Пак, который набил на руке татуировку с надписью: «Когда меня не станет, пожалуйста, не выпускайте никаких посмертных альбомов или песен с моим именем. Это были всего лишь демозаписи, и они никогда не предназначались для публики». Музыканта поддержала Лана Дель Рей, которая сказала, что в ее завещании тоже есть подобная строчка.