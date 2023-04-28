Tyler, The Creator запретил выпускать свои песни посмертно

Tyler, The Creator во время выступления в Лос-Анджелесе заявил собравшимся, что после его смерти ни одна из его песен не будет выпущена. Слова исполнителя передает Hypebeast.
31 марта рэпер выпустил делюкс-издание своего альбома «Call Me If You Get Lost», удостоенного премии «Грэмми». В него вошли 8 ранее неизданных песен.
«Некоторые из этих [песен] настолько хороши, что я просто не могу позволить им остаться на моем жестком диске. Потому что у меня в завещании написано, что если я умру, они не смогут выпустить ни одного постальбома», — заявил рэпер публике.
Музыкант добавил, что особенно ему не нравится тот факт, что его музыка может быть выпущена со случайными артистами, с которыми он никогда не стал бы сотрудничать при жизни.
Tyler, The Creator — не первый, кто высказался против посмертной музыки за последние несколько лет.
Ранее об этом заявил Андерсон Пак, который набил на руке татуировку с надписью: «Когда меня не станет, пожалуйста, не выпускайте никаких посмертных альбомов или песен с моим именем. Это были всего лишь демозаписи, и они никогда не предназначались для публики». Музыканта поддержала Лана Дель Рей, которая сказала, что в ее завещании тоже есть подобная строчка.
В последние несколько лет посмертные релизы выходят довольно часто. Так было выпущено уже два постальбома Лил Пипа и столько же пластинок Juice WRLD. У XXXTentacion после смерти вышло уже больше релизов, чем при жизни.