Грузия вышла на второе место по объему поставок вин в Россию

По итогам первого квартала года Грузия стала вторым поставщиком тихих вин в Россию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.
По объему импорта таких вин Грузия обошла Испанию. На первом месте остается Италия. Всего за январь — март из Грузии импортировано 13,1 млн литров вина, что на 49% больше, чем годом ранее.
Поставки игристых вин из страны также увеличились — за год они выросли в 8,5 раза, примерно до 372 тыс. литров. По этому показателю Грузия занимает пятое место после Италии, Франции, Испании и Португалии.
Импорт грузинских коньяков и бренди увеличился год к году на 120%, до 2,66 млн литров, что составляет почти 60% всех поставок в этой категории.
Эксперты связывают рост грузинского импорта с отсутствием сложностей с оплатой и простой логистикой. Ожидается, что такой тренд сохранится в долгосрочной перспективе.
Согласно исследованию аудиторской компании Finexpertiza, в прошлом году потребление вина в России снизилось на 5,5%, до 6,2 литра на каждого жителя страны за год. Потребление крепкого алкоголя, напротив, выросло на 7,5%, до 6,8 литра.