Finexpertiza: в 2022 году россияне выпили на 7,5% больше крепкого алкоголя

В среднем один человек за прошлый год выпил 6,8 литра. Лидерами по потреблению водки, коньяка и других крепких спиртных напитков стали преимущественно северные регионы. В Карелии на одного человека приходилось в среднем 15,5 литра крепкого алкоголя в год, в Сахалинской области — 14,9 литра, в Коми — 14,6.