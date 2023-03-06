Finexpertiza: в 2022 году россияне выпили на 7,5% больше крепкого алкоголя

Потребление крепкого алкоголя в России в 2022-м выросло на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование аудиторской компании Finexpertiza.
В среднем один человек за прошлый год выпил 6,8 литра. Лидерами по потреблению водки, коньяка и других крепких спиртных напитков стали преимущественно северные регионы. В Карелии на одного человека приходилось в среднем 15,5 литра крепкого алкоголя в год, в Сахалинской области — 14,9 литра, в Коми — 14,6.
Член совета директоров Finexpertiza Агван Микаелян отмечает, что продажи водки и коньяка выросли в прошлом году, поскольку по сравнению с вином и пивом они меньше подорожали. Кроме того, по его словам, употребление крепких напитков воспринимается многими людьми как наиболее простой способ снизить уровень стресса.
Потребление вина в 2022 году, наоборот, снизилось до 6,2 литра на россиянина (на 5,5%). Объем продаж сократился только на 0,06% — до 52,2 литра на человека.