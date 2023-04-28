США, Япония, Канада и государства — члены Европейского космического агентства будут поддерживать эксплуатацию МКС до 2030 года. Россия подтвердила, что будет поддерживать работу станции до 2028 года. Впервые она заявила об этом в середине апреля.
Глава НАСА Билл Нельсон сказал, что МКС собираются снять с орбиты в 2030–2031 году. Он отметил, что в дальнейшем деятельностью на орбите будут заниматься частные компании. «Мы сейчас даем контракты нескольким коммерческим компаниям для создания коммерческих космических станций», — цитирует его слова ТАСС.
Международная космическая станция была запущена на орбиту в 1998 году. С тех пор ее посетили 266 человек из 20 стран. На МКС проводятся исследования в различных областях, включая науку о Земле, космосе, биологию, физиологию человека, физические науки и тестирование технологий, которое невозможно провести на Земле.
В НАСА называют станцию одним из самых сложных проектов международного сотрудничества. «Она была спроектирована так, чтобы быть взаимозависимой, для ее функционирования необходим вклад всех партнеров, и сейчас ни один партнер не может управлять космической станцией без другого», — отмечают в агентстве.