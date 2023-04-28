В НАСА называют станцию одним из самых сложных проектов международного сотрудничества. «Она была спроектирована так, чтобы быть взаимозависимой, для ее функционирования необходим вклад всех партнеров, и сейчас ни один партнер не может управлять космической станцией без другого», — отмечают в агентстве.