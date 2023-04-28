Реклама
Новости

Страны — участницы проекта МКС согласились продлить работу станции до 2030 года, Россия — до 2028-го

Семён Гудошников
Сегодня в 10:40

Страны — участницы проекта Международной космической станции (МКС) решили продлить эксплуатацию космического комплекса после 2024 года. Об этом говорится в пресс-релизе НАСА.

США, Япония, Канада и государства — члены Европейского космического агентства будут поддерживать эксплуатацию МКС до 2030 года. Россия подтвердила, что будет поддерживать работу станции до 2028 года. Впервые она заявила об этом в середине апреля.

Глава НАСА Билл Нельсон сказал, что МКС собираются снять с орбиты в 2030–2031 году. Он отметил, что в дальнейшем деятельностью на орбите будут заниматься частные компании. «Мы сейчас даем контракты нескольким коммерческим компаниям для создания коммерческих космических станций», — цитирует его слова ТАСС.

Международная космическая станция была запущена на орбиту в 1998 году. С тех пор ее посетили 266 человек из 20 стран. На МКС проводятся исследования в различных областях, включая науку о Земле, космосе, биологию, физиологию человека, физические науки и тестирование технологий, которое невозможно провести на Земле.

В НАСА называют станцию одним из самых сложных проектов международного сотрудничества. «Она была спроектирована так, чтобы быть взаимозависимой, для ее функционирования необходим вклад всех партнеров, и сейчас ни один партнер не может управлять космической станцией без другого», — отмечают в агентстве.

расскажите друзьям
теги
NASAЕвропейское космическое агентство
люди
Билл Нельсон
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»