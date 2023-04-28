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В разработку запустили сериал «Кристофер Робин» с рейтингом R

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:00

Компании Boat Rocker, Bay Mills Studios Стефана Джеймса и Шамир Андерсон запустили в разработку гибридный сериал «Кристофер Робин» (с анимацией и живой съемкой). Об этом сообщает Deadline.

Сценарий для проекта напишет Чарли Кесслеринг («Скорее всего, ты умрешь»), который также будет и исполнительным продюсером. Режиссером пилотной серии станет Конрад Вернон («Шрэк-2», «Полный расколбас»).

По данным издания, сериал будет переосмыслением сказки Алана Милна. «Кристофер Робин — неудачливый житель Нью-Йорка, преодолевающий свой кризис четверти жизни с помощью странных говорящих животных, которые появляются под действием наркотиков», — гласит официальный логлайн. Рейтинг будущего проекта — R (17+).

1 января 2022 года произведения Милна стали общественным достоянием в США после истечения срока охраны исключительных авторских прав.

Специалист по общественному достоянию Дьюкского университета Дженнифер Дженкинс объяснила, что теперь каждый может «пересмотреть, переосмыслить, написать собственную версию» произведения Алана Милна.

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Стефан ДжеймсШамир АндерсонАлан МилнКонрад ВернонКристофер Робин
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