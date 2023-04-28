В разработку запустили сериал «Кристофер Робин» с рейтингом R

Компании Boat Rocker, Bay Mills Studios Стефана Джеймса и Шамир Андерсон запустили в разработку гибридный сериал «Кристофер Робин» (с анимацией и живой съемкой). Об этом сообщает Deadline.
Сценарий для проекта напишет Чарли Кесслеринг («Скорее всего, ты умрешь»), который также будет и исполнительным продюсером. Режиссером пилотной серии станет Конрад Вернон («Шрэк-2», «Полный расколбас»).
По данным издания, сериал будет переосмыслением сказки Алана Милна. «Кристофер Робин — неудачливый житель Нью-Йорка, преодолевающий свой кризис четверти жизни с помощью странных говорящих животных, которые появляются под действием наркотиков», — гласит официальный логлайн. Рейтинг будущего проекта — R (17+).
1 января 2022 года произведения Милна стали общественным достоянием в США после истечения срока охраны исключительных авторских прав.
Специалист по общественному достоянию Дьюкского университета Дженнифер Дженкинс объяснила, что теперь каждый может «пересмотреть, переосмыслить, написать собственную версию» произведения Алана Милна.