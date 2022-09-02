Создатели сериала «Корона» выбрали актеров на роли принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Создатели сериала «Корона», посвященного истории британской королевской семьи, выбрали актеров на роли принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Они появятся в шестом сезоне, сообщил Deadline.

Герцогиню Кембриджскую сыграет Мег Беллами, а в образе наследника британского престола появятся сразу два актера. 15-летний Руфус Кампа перевоплотится в юного принца, а Эд МакВей сыграет Уильяма в более взрослом возрасте.

Кампу можно будет увидеть в эпизодах, посвященных трагической смерти принцессы Дианы. Ранее актер не участвовал в кино- и телесъемках, однако он известен как театральный артист: уже три года он играет на сцене West End Stage.

МакВей, также актер театра, заменит своего молодого коллегу в эпизодах «Короны», которые расскажут о знакомстве принца с Кейт Миддлтон в 2001 году и их отношениях, приведших к свадьбе в 2011 году.

На роль Миддлтон создатели шоу выбрали дебютантку Беллами, которая ранее появлялась только в любительских постановках и фильмах. Актриса получила роль, отправив кастинг-директорам самостоятельно записанные видеопробы.

Таким же образом участия в проекте добился и Кампа. Актеры приступят к съемкам в конце 2022 года. Когда шестой сезон выйдет на Netflix, пока не сообщается. Пятый сезон стартует на стриминговой платформе в ноябре.

В пятом сезоне поклонники шоу увидят Имельду Стонтон в образе королевы Елизаветы, Лесли Мэнвилл в образе принцессы Маргарет, Джонатана Прайса в образе принца Филиппа, Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы, Доминика Уэста в роли принца Чарльза, Сенана Уэста и Тимоти Самбора в образе принца Уильяма, Тедди Хоули и Уилла Пауэлла в образе принца Гарри.