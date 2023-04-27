Имя Пеле включили в португальский словарь как синоним слова «лучший»

Пеле считается одним из величайших футболистов в истории по версии ФИФА и лучшим спортсменом XX века по мнению Международного олимпийского комитета. За свою карьеру он успел забить 1281 гол в 1363 матчах. Кроме того, Пеле — единственный, кто четыре раза участвовал в чемпионатах мира. Три из них — в 1958, 1962 и 1970 годах — завершились победой сборной Бразилии.