Имя Пеле включили в португальский словарь как синоним слова «лучший»

Имя бразильского футболиста Пеле включили в словарь португальского языка в качестве синонима слова «лучший». Об этом сообщается на официальной странице Пеле в инстаграме*.
«„Пеле в баскетболе“, „Пеле в теннисе“. Выражения, которые уже давно используют в отношении лучших, теперь увековечены на страницах словаря. Вместе мы сотворили историю и сделали имя короля футбола частью нашего португальского языка. Пеле значит „лучший“», — говорится под постом.
Пеле считается одним из величайших футболистов в истории по версии ФИФА и лучшим спортсменом XX века по мнению Международного олимпийского комитета. За свою карьеру он успел забить 1281 гол в 1363 матчах. Кроме того, Пеле — единственный, кто четыре раза участвовал в чемпионатах мира. Три из них — в 1958, 1962 и 1970 годах — завершились победой сборной Бразилии.
С 2021 года футболист лечился от рака толстой кишки. В конце ноября он был госпитализирован с респираторной инфекцией, усугубленной коронавирусом. 29 декабря 2022 года Пеле скончался в возрасте 82 лет.
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