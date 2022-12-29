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Умер бразильский футболист Пеле

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:04

В возрасте 82 лет умер трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его агента.

Футболист с 2021 года лечился от рака толстой кишки. В конце ноября он был госпитализирован с респираторной инфекцией, усугубленной коронавирусом.

22 декабря врачи заявили, что состояние Пеле ухудшилось. У спортсмена наблюдались почечная и сердечная дисфункции на фоне прогрессирования онкологического заболевания.

Пеле считается одним из величайших футболистов в истории по версии ФИФА и лучшим спортсменом XX века по мнению Международного олимпийского комитета. За свою карьеру он успел забить 1 281 гол в 1 363 матчах.

Пеле единственный в мире, кто четырежды участвовал в чемпионате мира, выиграв турнир три раза — в 1958, 1962 и 1970 годах.

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