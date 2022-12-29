Умер бразильский футболист Пеле

В возрасте 82 лет умер трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его агента.
Футболист с 2021 года лечился от рака толстой кишки. В конце ноября он был госпитализирован с респираторной инфекцией, усугубленной коронавирусом.
22 декабря врачи заявили, что состояние Пеле ухудшилось. У спортсмена наблюдались почечная и сердечная дисфункции на фоне прогрессирования онкологического заболевания.
Пеле считается одним из величайших футболистов в истории по версии ФИФА и лучшим спортсменом XX века по мнению Международного олимпийского комитета. За свою карьеру он успел забить 1 281 гол в 1 363 матчах.
Пеле единственный в мире, кто четырежды участвовал в чемпионате мира, выиграв турнир три раза — в 1958, 1962 и 1970 годах.