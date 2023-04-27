Число сотрудников «Яндекса» за рубежом утроилось за год

Приведенная цифра не включает несколько тысяч работников, занятых в формате неполного рабочего дня. Общий прирост штата по итогам года составил 16%. Это произошло за счет ускорения найма в подразделение «Поиск и портал», а также бизнес-группу, куда входят сервисы такси и доставки.
Кроме российских, у «Яндекса» есть офисы в Армении, Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане, Нидерландах, Турции, Израиле и Сербии. Хаб в Белграде — на 700 сотрудников — открылся летом прошлого года.
После начала военной операции на Украине «Яндекс» перевел сотрудников на удаленный режим работы из‑за эмоционально тяжелой обстановки, говорилось в письме Тиграна Худавердяна, который тогда был управляющим директором компании. Forbes со ссылкой на источники писал, что около 100 работников «Яндекса» переехали в Армению.
В марте 2023-го компания перевела сотрудников на гибридный режим работы, который обязывает работать из офиса два-три дня в неделю. При этом можно выбрать любой из офисов «Яндекса» в России или за рубежом. Удаленный режим доступен для отдельных случаев.