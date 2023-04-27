Число сотрудников «Яндекса» за рубежом утроилось за год

Число сотрудников группы «Яндекс» за рубежом увеличилось почти в три раза за 2022 год и превысило 1700. Это около 8% от общего количества сотрудников компании, пишет РБК со ссылкой на отчет Yandex N.V., поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).