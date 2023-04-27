Реклама
Новости

Число сотрудников «Яндекса» за рубежом утроилось за год

Семён Гудошников
Сегодня в 12:00

Число сотрудников группы «Яндекс» за рубежом увеличилось почти в три раза за 2022 год и превысило 1700. Это около 8% от общего количества сотрудников компании, пишет РБК со ссылкой на отчет Yandex N.V., поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Приведенная цифра не включает несколько тысяч работников, занятых в формате неполного рабочего дня. Общий прирост штата по итогам года составил 16%. Это произошло за счет ускорения найма в подразделение «Поиск и портал», а также бизнес-группу, куда входят сервисы такси и доставки.

Кроме российских, у «Яндекса» есть офисы в Армении, Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане, Нидерландах, Турции, Израиле и Сербии. Хаб в Белграде — на 700 сотрудников — открылся летом прошлого года.

После начала военной операции на Украине «Яндекс» перевел сотрудников на удаленный режим работы из‑за эмоционально тяжелой обстановки, говорилось в письме Тиграна Худавердяна, который тогда был управляющим директором компании. Forbes со ссылкой на источники писал, что около 100 работников «Яндекса» переехали в Армению.

В марте 2023-го компания перевела сотрудников на гибридный режим работы, который обязывает работать из офиса два-три дня в неделю. При этом можно выбрать любой из офисов «Яндекса» в России или за рубежом. Удаленный режим доступен для отдельных случаев.

расскажите друзьям
теги
Яндекс
люди
Тигран Худавердян
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»