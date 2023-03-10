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«Яндекс» отменил полную удаленку для сотрудников

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:41

«Яндекс» отменил полную удаленку для сотрудников, переведя их на гибридный режим. Об этом сообщает РБК.

Теперь работникам необходимо будет появляться в офисе два-три дня в неделю. При этом сотрудники смогут выбрать для работы любой из офисов компании в России или международном хабе: Казахстане, Армении, Сербии или Турции.

«Как мы говорили ранее, гибридный режим станет основным для всех сотрудников „Яндекса“», — рассказали в компании, добавив, что для некоторых случаев удаленный режим останется доступным.

О планах «Яндекса» ввести гибридный режим работы стало известно в середине декабря. «Мы хотим придумать для сотрудников наиболее комфортный формат, который поможет взаимодействию всех команд. Одним из обсуждаемых вариантов является гибридный», — указывал тогда представитель компании.

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