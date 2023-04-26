Режиссеру Джафару Панахи разрешили выехать из Ирана впервые за 14 лет

Иранский режиссер Джафар Панахи впервые за 14 лет выехал за пределы Ирана. Его жена поделилась в инстаграме* снимком из аэропорта.
«Спустя 14 лет запрет Джафару [на выезд из страны] был снят, и наконец мы вместе собираемся отправиться в путешествие на несколько дней», — написала Тахерех Саиди. В комментариях пользователи радуются за супружескую пару.
Куда именно прилетели Панахи и Саиди, неизвестно. Однако комментаторы предполагают, что они находятся во французском аэропорту.
Поездка состоялась через два месяца после того, как Панахи был освобожден из печально известной тегеранской тюрьмы Эвин — его арестовали в июле вместе с режиссерами Мохаммадом Расулофом и Мостафой Алеахмадом за участие в протестах. В тюрьме постановщик объявлял голодовку «в знак протеста против незаконного и бесчеловечного поведения суда и органов безопасности».
Панахи было запрещено покидать Иран с 2009 года. В 2010 году он был приговорен к шести годам лишения свободы условно, а в конце года ему запретили заниматься созданием кино до 2030-го.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.