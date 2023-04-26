Режиссеру Джафару Панахи разрешили выехать из Ирана впервые за 14 лет

Поездка состоялась через два месяца после того, как Панахи был освобожден из печально известной тегеранской тюрьмы Эвин — его арестовали в июле вместе с режиссерами Мохаммадом Расулофом и Мостафой Алеахмадом за участие в протестах. В тюрьме постановщик объявлял голодовку «в знак протеста против незаконного и бесчеловечного поведения суда и органов безопасности».