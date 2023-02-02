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Находящийся в тюрьме иранский режиссер Джафар Панахи объявил голодовку

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:45

Иранский режиссер Джафар Панахи, приговоренный к шести годам тюрьмы, объявил бессрочную голодовку «в знак протеста против незаконного и бесчеловечного поведения суда и органов безопасности». Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на соцсети супруги постановщика Тахерех Саиди.

«Я останусь в таком состоянии, пока, возможно, мое безжизненное тело не будет освобождено из тюрьмы», — сказано в заявлении Панахи.

Постановщик был арестован 11 июля 2022 года за участие в митинге, он требовал освобождения двух своих коллег — режиссеров Мохаммада Расулофа и Мостафы Алехахмада. Вместе с постановщиком в протестной акции приняли участие и другие деятели кинематографа — они также были задержаны.

19 июля суд в Иране постановил, что Панахи должен отбыть шестилетний тюремный срок, назначенный ему в 2010 году. Он был арестован по обвинению в «деятельности и пропаганде, направленной против государственной системы», и участии в акциях протеста против официальных итогов выборов 2009 года.

Тогда кинематографисту не пришлось отбывать наказание, он провел в тюрьме два месяца, затем отбывал срок под домашним арестом. Ему было запрещено выезжать из страны и заниматься созданием кино до 2030 года. Однако это не стало препятствием для постановщика: он снял показанную в Каннах ленту «Это не фильм» (2011) и другие картины.

«Согласно закону, по которому я был арестован, после более чем десяти лет неисполнения приговор подвержен влиянию времени и становится неисполнимым. Поэтому этот арест был больше похож на бандитизм и захват заложников, чем на исполнение судебного приговора», — сказано в заявлении Панахи.

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