Находящийся в тюрьме иранский режиссер Джафар Панахи объявил голодовку

Тогда кинематографисту не пришлось отбывать наказание, он провел в тюрьме два месяца, затем отбывал срок под домашним арестом. Ему было запрещено выезжать из страны и заниматься созданием кино до 2030 года. Однако это не стало препятствием для постановщика: он снял показанную в Каннах ленту «Это не фильм» (2011) и другие картины.