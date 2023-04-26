Суд признал незаконным отказ властей Мурина в митинге против электронных повесток

Суд признал незаконным отказ администрации города Мурино под Петербургом в проведении митинга против электронных повесток и ограничений для призывников. Об этом пишет издание «Закс» со ссылкой на решение суда.
Суд обязал муринские власти пересмотреть вопрос о месте, времени и условиях проведения митинга. Решение подлежит немедленному исполнению.
Иск в отношении администрации Мурина подавал депутат петербургского Заксобрания, член «Яблока» Борис Вишневский. Вместе с соратниками по партии он намеревался провести митинг 29 апреля. Мурино было выбрано, поскольку в нем не действуют коронавирусные ограничения, которые по-прежнему сохраняют силу в Петербурге.
Муниципальные власти назвали поводом для отказа форму подачи уведомления. Организаторы направили электронное письмо, а по мнению муринской администрации, должны были бумажное.
11 апреля Госдума приняла законопроект об электронных повестках сразу во втором и третьем чтениях. У депутатов на ознакомление с 59-страничным документом было лишь несколько часов — до этого они текст не видели. Но поддержали инициативу 394 парламентария, лишь 1 — Дмитрий Кузнецов из «Справедливой России» — воздержался. Позже он сказал, что просто нажал не ту кнопку. 14 апреля закон подписал Владимир Путин.
Закон об электронных повестках уравнивает их с традиционными. Электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете «Госуслуг». Традиционную повестку могут теперь отправить заказным письмом, через сотрудника военкомата, работодателя или учебное заведение. Повестка будет считаться врученной в день ее получения или отказа от ее получения.
Но если повестку не выдали ни одним из перечисленных способов, она все равно «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток», над которым пока ведется работа. Обещают, что доступ к нему граждане получат через личный кабинет в самом реестре, через портал «Госуслуги» или МФЦ.
С момента, когда повестка считается полученной, и до явки гражданина в военкомат ему закрывается выезд из страны. Если он не пришел по повестке в течение 20 дней, на него накладываются дополнительные санкции: запреты на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, на сделки со своей недвижимостью, на регистрацию авто и управление им, на кредиты и займы.
Военный эксперт Юрий Лямин объяснил «Афише Daily», что закон касается не только призывников на срочную службу, но и всех военнообязанных в запасе — то есть мужчин до 60 лет (для старших офицеров — до 70 лет).