Rostic’s будет продавать «Твистер» и «Боксмастер» под другими названиями

Совладелец компании «Смарт Сервис» Константин Котов рассказал, что вместо них в меню Rostic’s появятся новые фирменные позиции — «Шеф-ролл» и «Ростмастер». Использовать старые названия блюд нельзя, так как они закреплены за владельцем бренда KFC.