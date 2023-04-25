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Rostic’s будет продавать «Твистер» и «Боксмастер» под другими названиями

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:49

Сеть ресторанов Rostic’s, которая откроется на месте части заведений KFC, будет продавать «Твистер» и «Боксмастер» под другими названиями. Об этом сообщает РБК.

Совладелец компании «Смарт Сервис» Константин Котов рассказал, что вместо них в меню Rostic’s появятся новые фирменные позиции — «Шеф-ролл» и «Ростмастер». Использовать старые названия блюд нельзя, так как они закреплены за владельцем бренда KFC.

17 апреля Yum! Brands завершила продажу бизнеса KFC в России компании «Смарт Сервис», возглавляемую Котовым и Одри Осколковым. Американская компания окончательно уходит из страны.

Первый ресторан Rostic’s на месте KFC откроется 25 апреля в Москве возле станции метро «Маяковская». Всего в первом полугодии под бренд должно перейти около 100 ресторанов.

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Константин Котов
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