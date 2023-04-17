Yum! Brands завершила сделку по продаже KFC в России. Компания уходит из страны

Американская компания Yum! Brands завершила продажу бизнеса KFC в России компании «Смарт Сервис» возглавляемую Константином Котовым и Одри Осколковым. Компания окончательно уходит из страны, сообщает ТАСС.
Сделка включает продажу всех российских ресторанов KFC, операционную систему, права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic’s.
В рамках договора «Смарт Сервис» сохранит сотрудников компании и возглавит процесс ребрендинга ресторанов. На первоначальном этапе компания переоборудует более 100 ресторанов KFC в России в Rostic’s
В России по состоянию на август 2021 года были открыты 1000 ресторанов KFC, большинство работают по франшизе. Самой Yum! Brands принадлежат лишь 70 заведений в стране.
8 марта 2022 года американская компания приостановила инвестиции и развитие в России. Она сообщила о намерении перенаправить миллион долларов Красному Кресту для помощи пострадавшим на территории Украины.
24 октября стало известно, что бывшие рестораны KFC будут постепенно открываться под брендом Rostic’s. Запуск должен был начаться в декабре в Москве, Подмосковье и Ханты-Мансийском автономном округе.