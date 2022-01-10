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Съемки третьего сезона «Ведьмака» начнутся весной 2022 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:46

Препродакшен третьего сезона «Ведьмака» начнется в январе, а съемки стартуют в марте. Об этом сообщает Screenrant.

Портал отмечает, что эта информация еще может измениться. Этому может послужить распространение коронавируса.

В третьем сезоне будет адаптирована книга Анджея Сапковского «Час презрения». В нем Геральт, Йеннифэр и Цири столкнутся с Братством колдунов, Нильфгаардом и эльфами, которые хотят заполучить Цири.

Осторожно — спойлеры!

Главной идеей второго сезона стало внутреннее противоречие героев. В нем показали Геральта и Цири, которые отправились в Каэр Морхен и встретились с ведьмаками во главе Весемира. Во втором сезоне выяснилось, что Цири носит в себе ген Старшей крови, что связывает ее с эльфийским пророчеством, предвещающим конец света.

17 декабря 2021 года в сети появился трейлер приквела «Ведьмака» — «Ведьмак: Кровавое происхождение». Действие сериала развернется за 1200 лет до событий основного шоу. В нем расскажут о том, как магический катаклизм Сопряжение сфер привел к смешению нескольких миров.

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