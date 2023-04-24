Главреда немецкой газеты уволили из‑за поддельного интервью с автогонщиком Шумахером

Главного редактора немецкой газеты Die Aktuelle Анну Хоффман уволили из‑за публикации интервью с автогонщиком Михаэлем Шумахером, сгенерированного нейросетью. Об этом сообщается на сайте издательства Funke Mediengruppe.
«Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появляться. Это никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем», — заявили в Funke Mediengruppe. Издательство уже извинилось перед семьей спортсмена.
Хоффман работала в Die Aktuelle с 2009 года.
В апреле вышел очередной номер газеты, на обложке которой было изображение Шумахера с заголовком «Первое интервью! Мировая сенсация». В подзаголовке редакторы написали: «Звучит обманчиво правдиво. Что за этим скрывается? Die Aktuelle в поисках истины». Только в конце «интервью» авторы уточнили, что его сгенерировала нейросеть.
В публикации говорилось, что жизнь Шумахера полностью изменилась после травмы, которую автогонщик получил на горнолыжном склоне в 2013 году. По словам авторов статьи, после трагедии жизнь всех близких спортсмена стала ужасной.
Семья Шумахера грозилась подать в суд на Die Aktuelle. По ее словам, материал был неэтичным и вводящим читателей в заблуждение.
Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму 29 декабря 2013 года во время отдыха в горах. Спортсмен выехал за пределы трассы и упал, ударившись головой о выступ скалы. Шлем Шумахера раскололся, а сам он вскоре впал в кому.