Главреда немецкой газеты уволили из‑за поддельного интервью с автогонщиком Шумахером

«Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появляться. Это никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем», — заявили в Funke Mediengruppe. Издательство уже извинилось перед семьей спортсмена.