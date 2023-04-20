Семья автогонщика Михаэля Шумахера подаст в суд на немецкий журнал из‑за поддельного интервью

Семья автогонщика Михаэля Шумахера подаст в суд на немецкий журнал Die Aktuelle из‑за публикации поддельного интервью спортсмена. Об этом сообщило информагентство Associated Press.
Близких семикратного победителя «Формулы-1» возмутило, что издание представило сгенерированное искусственным интеллектом интервью под видом настоящего. В заголовке материала утверждалось, что это первое интервью Шумахера после аварии.
В публикации говорилось, что жизнь Шумахера полностью изменилась после травмы, которую автогонщик получил на горнолыжном склоне в 2013 году. По словам авторов статьи, после трагедии жизнь всех близких спортсмена стала ужасной.
Внутри интервью пояснялось, что цитаты Шумахера на самом деле не являются его словами, а созданы с помощью ИИ. Тем не менее, по мнению семьи гонщика, материал был неэтичным и вводящим читателей в заблуждение.
Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму 29 декабря 2013 года во время отдыха в горах. Спортсмен выехал за пределы трассы и упал, ударившись головой о выступ скалы. Шлем Шумахера раскололся, а сам он вскоре впал в кому.