Экс-главу госбезопасности Казахстана приговорили к 18 годам тюрьмы за госизмену

Суд Астаны приговорил бывшего председателя комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова к 18 годам лишения свободы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Масимова признали виновным в госизмене, попытке захвата власти и превышении полномочий. Помимо тюремного срока суд также постановил конфисковать его имущество и пожизненно запретил занимать должности на госслужбе.
Также приговоры вынесены в отношении трех экс-заместителей Масимова — Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина и Марата Осипова. Они получили 16 лет, 15 лет и три года лишения свободы соответственно, были лишены званий генералов и госнаград.
Карим Масимов был задержан по подозрению в госизмене 8 января 2022 года. Спустя несколько дней КНБ сообщил, что по делу также начато расследование по факту насильственного захвата власти.
В марте Генпрокуратура страны сообщила, что дела против экс-руководства КНБ связаны с массовыми протестами, которые начались в Казахстане в первые дни 2022 года из‑за двукратного роста цен на сжиженный газ. Ведомство заявило, что истинной целью протестов был государственный переворот.