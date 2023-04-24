Экс-главу госбезопасности Казахстана приговорили к 18 годам тюрьмы за госизмену

Также приговоры вынесены в отношении трех экс-заместителей Масимова — Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина и Марата Осипова. Они получили 16 лет, 15 лет и три года лишения свободы соответственно, были лишены званий генералов и госнаград.