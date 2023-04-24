PickPoint подал заявление о банкротстве

Сервис доставки PickPoint подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании себя банкротом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на картотеку судебных дел.
По данным «Спарк», с января по апрель против компании ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (бренд PickPoint) подали 225 исков. Исковая нагрузка на компанию составляет 164,6 млн рублей, отмечает ТАСС.
Ранее «Коммерсант» писал, что общая сумма требований по всем рассматриваемым к компании искам достигает почти 730 млн. Из‑за финансовых сложностей PickPoint приостановил работу в России.
Издание уточняло, что к снижению оборотов привели уход западных ретейлеров, а также невозможность финансирования со стороны западного инвестора. Кроме того, только с начала 2023 года клиенты и контрагенты подали к компании иски более чем на 433 млн рублей.
В настоящее время PickPoint насчитывает 6000 постаматов и 4500 пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах.