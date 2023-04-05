PickPoint временно приостановил работу

В 2021 году ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» при выручке 3,5 млрд рублей получило убыток 234 млн. С начала 2023 года клиенты и контрагенты подали к компании иски более чем на 433 млн рублей. «Коммерсант» подсчитал, что общая сумма требований по всем рассматриваемым к компании искам достигает почти 730 млн.