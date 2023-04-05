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PickPoint временно приостановил работу

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:10

Сервис доставки PickPoint временно приостановил работу в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из сотрудников.

Посылки, которые уже были помещены в постоматы для отправки, будут возращены отправителям. О причинах закрытия PickPoint, не уточняется. Как долго это продлится также неизвестно.

Накануне «Коммерсант» писал, что PickPoint прекращает работу на террритории России. Гендиректор доставки Надежда Романова в письме партнерам рассказала, что решение связано с финансовыми сложностями.

По данным издания, к снижению оборотов привели уход западных ретейлеров, а также невозможность финансирования со стороны западного инвестора. В настоящее время PickPoint насчитывает 6000 постаматов и 4500 пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах.

В 2021 году ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» при выручке 3,5 млрд рублей получило убыток 234 млн. С начала 2023 года клиенты и контрагенты подали к компании иски более чем на 433 млн рублей. «Коммерсант» подсчитал, что общая сумма требований по всем рассматриваемым к компании искам достигает почти 730 млн.

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