Клишас: власти могут ограничить удаленную работу для уехавших из страны во время мобилизации

Парламент может разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала мобилизации. Об этом заявил глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас, пишут «Ведомости».
По его словам, многие из таких людей продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Власти могут ограничить схемы, которые позволяют им «работать там, а получать деньги отсюда», при этом в некоторых случаях не платя налоги.
Клишас считает, что ограничения стоит ввести для сотрудников «чувствительных сфер» экономики. В качестве примера таковых он назвал транспортную безопасность и госсектор.
Сенатор напомнил, что препятствовать возвращению граждан в Россию невозможно, поскольку это противоречит Конституции. Однако уговаривать их вернуться, предлагать им за это «дополнительные плюшки» не стоит, считает он. По мнению Клишаса, бегство от мобилизации «с точки зрения морально-этической» подлежит осуждению.
После объявления в России мобилизации сотни тысяч россиян уехали за границу. На границах с соседними Грузией, Казахстаном, Финляндией и Монголией образовались многокилометровые пробки. Власти Казахстана говорили, что в страну въехали более 400 тыс. российских граждан, из которых примерно 100 тыс. остались в стране. О таком же количестве оставшихся россиян говорила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.