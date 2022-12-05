Реклама
Новости
Клишас: власти могут ограничить удаленную работу для уехавших из страны во время мобилизации
Семён Гудошников
Сегодня в 10:01

Парламент может разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала мобилизации. Об этом заявил глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас, пишут «Ведомости».

По его словам, многие из таких людей продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Власти могут ограничить схемы, которые позволяют им «работать там, а получать деньги отсюда», при этом в некоторых случаях не платя налоги.

Клишас считает, что ограничения стоит ввести для сотрудников «чувствительных сфер» экономики. В качестве примера таковых он назвал транспортную безопасность и госсектор.

Сенатор напомнил, что препятствовать возвращению граждан в Россию невозможно, поскольку это противоречит Конституции. Однако уговаривать их вернуться, предлагать им за это «дополнительные плюшки» не стоит, считает он. По мнению Клишаса, бегство от мобилизации «с точки зрения морально-этической» подлежит осуждению.

После объявления в России мобилизации сотни тысяч россиян уехали за границу. На границах с соседними Грузией, Казахстаном, Финляндией и Монголией образовались многокилометровые пробки. Власти Казахстана говорили, что в страну въехали более 400 тыс. российских граждан, из которых примерно 100 тыс. остались в стране. О таком же количестве оставшихся россиян говорила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

расскажите друзьям
теги
Совет Федерации
люди
Андрей КлишасСаломе Зурабишвили
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»