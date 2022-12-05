Клишас: власти могут ограничить удаленную работу для уехавших из страны во время мобилизации

После объявления в России мобилизации сотни тысяч россиян уехали за границу. На границах с соседними Грузией, Казахстаном, Финляндией и Монголией образовались многокилометровые пробки. Власти Казахстана говорили, что в страну въехали более 400 тыс. российских граждан, из которых примерно 100 тыс. остались в стране. О таком же количестве оставшихся россиян говорила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.