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«Я хочу нормализовать одиночество»: блогерка-интровертка делится в тиктоке своей жизнью

Анна Красюк
Сегодня в 18:15

Тиктокерка Девон Ноеринг в феврале поделилась роликом, который подписала фразой: «Выходные заставляют меня грустить…» На запечатленных кадрах видно, как девушка занимается уборкой, читает в постели, пьет вино, покупает продукты и смотрит сериал. Все это — в одиночестве, не считая домашних питомцев. «Предполагается, что выходные — лучшие дни недели, — говорит Ноеринг за кадром. — Но когда наступает вечер пятницы и я знаю, что у меня нет друзей, с которыми можно провести время, и нет никаких планов, я ничего не могу поделать с чувством одиночества». Блогерка считает, что в течение недели у нее нет этого ощущения из‑за большого количества работы, но в выходные в голове появляется мысль: «Со мной что‑то не так, если я просто ничего не делаю». При этом Ноеринг хочет избавиться от этого убеждения, потому что знает, что искренне наслаждается временем в компании самой себя и ей комфортно проводить так время. «Я собираюсь нормализировать выходные в одиночестве», — произносит она.

В другом ролике Ноеринг делится, что такие сериалы, как, например, «Друзья», заставляют ее завидовать тем, у кого всегда есть кто‑то рядом. «В этом году я продолжаю учиться заниматься любыми повседневными вещами в одиночестве», — говорит она, перечисляя примеры таких занятий: походы в кино, книжные магазины, рестораны и на занятия йогой.

Блогерка регулярно публикует видео, где делится своей повседневной рутиной, которую ей не с кем разделить, и озвучивает свои мысли и эмоции, связанные с этим. Многие комментаторы узнают себя и видят в этих тиктоках поддержку. «Не могу передать, как сильно я все это понимаю, будучи девушкой, которая не замужем, живет одна и работает из дома», — пишет одна из пользовательниц. Другие благодарят Ноеринг за то, что она пытается нормализовать жизнь в одиночестве, потому что «люди часто притворяются кем‑то иным, только чтобы не отставать от других».

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