«Я хочу нормализовать одиночество»: блогерка-интровертка делится в тиктоке своей жизнью

Тиктокерка Девон Ноеринг в феврале поделилась роликом, который подписала фразой: «Выходные заставляют меня грустить…» На запечатленных кадрах видно, как девушка занимается уборкой, читает в постели, пьет вино, покупает продукты и смотрит сериал. Все это — в одиночестве, не считая домашних питомцев. «Предполагается, что выходные — лучшие дни недели, — говорит Ноеринг за кадром. — Но когда наступает вечер пятницы и я знаю, что у меня нет друзей, с которыми можно провести время, и нет никаких планов, я ничего не могу поделать с чувством одиночества». Блогерка считает, что в течение недели у нее нет этого ощущения из‑за большого количества работы, но в выходные в голове появляется мысль: «Со мной что‑то не так, если я просто ничего не делаю». При этом Ноеринг хочет избавиться от этого убеждения, потому что знает, что искренне наслаждается временем в компании самой себя и ей комфортно проводить так время. «Я собираюсь нормализировать выходные в одиночестве», — произносит она.