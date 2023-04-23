Власти японского города Йокосака начали использовать СhatGPT, чтобы исправлять в документах ошибки

В течение месяца местные чиновники будут использовать ChatGPT для составления бюллетеней, подведения итогов собраний, редактирования документов на ошибки, сбора предложений по новым проектам и получения рекомендаций по своей политике. Специально для этого власти Йокосака создали LoGoChat, привязанный к ChatGPT, — через него будут проходить все запросы.