Власти японского города Йокосака начали использовать СhatGPT, чтобы исправлять в документах ошибки

Йокосака стал первым японским городом, власти которого начали использовать чат-бот ChatGPT. Пока правительство только пробует технологию в офисах, но там надеются, что технология повысит эффективность, передает Kyodo News.
В течение месяца местные чиновники будут использовать ChatGPT для составления бюллетеней, подведения итогов собраний, редактирования документов на ошибки, сбора предложений по новым проектам и получения рекомендаций по своей политике. Специально для этого власти Йокосака создали LoGoChat, привязанный к ChatGPT, — через него будут проходить все запросы.
В правительстве Йокосака предупредили, что чат-бот не получит никаких конфиденциальных данных, введенная информация не будет использоваться для обучения ChatGPT.
Ранее Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии начало использовать ChatGPT, чтобы сделать свои часто запутанные и непонятные для граждан постановления более читаемыми.
ChatGPT, запущенный в ноябре 2022 года американской компанией OpenAI, расшифровывается как Chat Generative Pre-trained Transformer и управляется моделью машинного обучения, которая работает так же, как человеческий мозг.