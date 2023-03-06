Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус и Майкл Фассбендер снимутся в новой комедии Нэнси Майерс

Голливудские актеры Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус, Майкл Фассбендер и Оуэн Уилсон намерены принять участие в новой комедии режиссера Нэнси Майерс, снявшей «Ловушку для родителей» и «Отпуск по обмену». Об этом сообщил Deadline.
Кинематографистка поставит фильм для стриминговой платформы Netflix. Он расскажет о выдающемся дуэте режиссеров, которые воссоединяются на съемочной площадке после того, как пережили неудавшийся роман.
Актерский состав картины еще не утвержден. Ее предварительное название — «Paris Paramount». Сценарий фильма напишет сама Майерс. Она же выступит продюсером ленты.
По информации источников издания, бюджет комедии превысит 100 млн долларов. Для Майерс «Paris Paramount» станет первым проектом с момента выхода в 2015 году фильма «Стажер» с Энн Хэтэуэй и Робертом де Ниро.