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Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус и Майкл Фассбендер снимутся в новой комедии Нэнси Майерс

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:34

Голливудские актеры Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус, Майкл Фассбендер и Оуэн Уилсон намерены принять участие в новой комедии режиссера Нэнси Майерс, снявшей «Ловушку для родителей» и «Отпуск по обмену». Об этом сообщил Deadline.

Кинематографистка поставит фильм для стриминговой платформы Netflix. Он расскажет о выдающемся дуэте режиссеров, которые воссоединяются на съемочной площадке после того, как пережили неудавшийся роман.

Актерский состав картины еще не утвержден. Ее предварительное название — «Paris Paramount». Сценарий фильма напишет сама Майерс. Она же выступит продюсером ленты.

По информации источников издания, бюджет комедии превысит 100 млн долларов. Для Майерс «Paris Paramount» станет первым проектом с момента выхода в 2015 году фильма «Стажер» с Энн Хэтэуэй и Робертом де Ниро.

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Скарлетт ЙоханссонПенелопа КрусМайкл ФассбендерНэнси МайерсРоберт де НироОуэн УилсонЭнн Хэтэуэй
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