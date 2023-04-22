Как Disney заработал и потерял больше всех: Deadline опубликовал рейтинг самых кассовых фильмов 2022

Любопытно, что в топ-10 попали четыре фильма Disney, а в топе-5 провалившихся картин — 3 работы студии. Рейтинг самых кассовых фильмов выглядит так:
- «Аватар: Путь воды» (Disney, 531,7 млн долларов)
- «Топ Ган: Мэверик» (Paramount, 391,1 млн долларов)
- «Миньоны: Грювитация» (Universal, 382 млн долларов)
- «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (Disney, 284 млн долларов)
- «Черная Пантера: Ваканда навеки» (Disney, 259 млн долларов)
- «Мир Юрского периода: Господство» (Universal, 229,7 млн долларов)
- «Бэтмен» (Warner Bros, 177 млн долларов)
- «Кот в сапогах: Последнее желание» (Universal, 122,2 млн долларов)
- «Тор: Любовь и гром» (Disney, 103 млн долларов)
- «Улыбка» (Paramount, 101 млн долларов)
О самых провальных фильмах мы уже писали. «Странный мир» от Disney потерял 152,4 млн долларов (в кинотеатрах он показал такой слабый старт, что через месяц уже был доступен на стриминге Disney+).
Спин-офф «Истории игрушек» о Баззе Лайтере обошелся Disney в 106 млн долларов убытков. «Амстердам» Дэвида О.Расселла, в котором снялись Марго Робби, Кристиан Бэйл,Джон Дэвид Вашингтон, Тейлор Свифт, Крис Рок, Аня Тейлор-Джой и Рами Малек, потерял 108,4 млн долларов. И его тоже выпустила Disney.