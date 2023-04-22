Bloc Party выпустили сингл «High Life»

Последний альбом Bloc Party «Alpha Games» увидел свет 30 апреля 2022 года. Со стилистической точки зрения звучание пластинки напоминает первые релизы команды, в том числе треки, вошедшие в дебютный альбом 2005 года «Silent Alarm». Более поздние пластинки, где группа пыталась искать новый звук, включая «Hymns» (2016) и «Four» (2012), были прохладно встречены критиками.