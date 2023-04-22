Bloc Party выпустили сингл «High Life»

Британская инди-группа Bloc Party выпустила сингл «High Life». Это первая песня музыкантов после выхода их шестого альбома «Alpha Games».
По словам инди-рокеров, «High Life» была создана, что представить чувство новой любви и воспроизвести эмоции, возникшие в начале отношений.
«Я хотел, чтобы песня „High Life“ звучала как повторная влюбленность, начало нового любовного сплетения, скрепленного ночами беззаботности и украденными моментами близости», — сказал фронтмен Келе Окереке.
Последний альбом Bloc Party «Alpha Games» увидел свет 30 апреля 2022 года. Со стилистической точки зрения звучание пластинки напоминает первые релизы команды, в том числе треки, вошедшие в дебютный альбом 2005 года «Silent Alarm». Более поздние пластинки, где группа пыталась искать новый звук, включая «Hymns» (2016) и «Four» (2012), были прохладно встречены критиками.