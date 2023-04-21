Джон Ледженд спродюсирует экранизацию романа «Before I Let Go» Кеннеди Райан

Джон Ледженд не впервые выступает кинопродюсером. Он участвовал в создании таких картин как «Дом, в котором я живу», «Ла-Ла Ленд», «Дар голоса», «Мистер Джангс и рождественское путешествие» и других. О трейлере одного из проектов Ледженда мы писали накануне.