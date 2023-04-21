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Джон Ледженд спродюсирует экранизацию романа «Before I Let Go» Кеннеди Райан

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:45

Американский музыкант Джон Ледженд спродюсирует киноадаптацию романа писательницы Кеннеди Райан «Before I Let Go» («Перед тем, как я отпущу»). Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустит стриминговый сервис Peacock вместе с компаниями UCP и Universal Television. Режиссером ленты станет Малкольм Д. Ли («Очень страшное кино 5», «Космический джем: Новое поколение»).

Ли также выступит сопродюсером фильма наряду с Майком Джексоном, Таей Стиклориусом, Деброй Мартин Чэйс и самой Райан. У проекта пока нет сценариста. Также неизвестно, кто сыграет ключевые роли в экранизации.

Роман «Before I Let Go» вышел в 2022 году. Он рассказал о разведенной паре, которая пытается преодолеть боль обид, чтобы продолжать совместно воспитывать двоих детей — и, возможно, отыскать новый путь друг к другу.

Джон Ледженд не впервые выступает кинопродюсером. Он участвовал в создании таких картин как «Дом, в котором я живу», «Ла-Ла Ленд», «Дар голоса», «Мистер Джангс и рождественское путешествие» и других. О трейлере одного из проектов Ледженда мы писали накануне.

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