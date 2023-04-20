HBO показал трейлер документального проекта об американцах со смешанным происхождением

На ютуб-канале HBO опубликовали трейлер документального проекта об американцах со смешанным этническим происхождением под названием «1000% Me: Growing Up Mixed».
Фильм выйдет на стриминговом сервисе HBO Max 2 мая. Он расскажет о детях из США, родители которых относятся к разным расам. Они расскажут о проблемах взросления с необычной национальной идентичностью, в том числе расизме.
Создателем проекта выступил кинематографист, телеведущий и комик В. Камау Белл. Его собеседниками в фильме стали дети и подростки из Сан-Франциско и его окрестностей в возрасте от 7 до 16 лет, а также их родители и эксперты.
Белл спродюсировал документалку вместе с Джеральдин Л. Поррас и Эми Шатц, а также Джоном Леджендом, Майком Джексоном, Таем Стиклориоусом, Нэнси Абрахам, Лизой Хеллер, Сарой Родригес и Келли Рафферти.
«Поскольку я отец трех дочерей со смешанным происхождением, создание этого фильма было глубоко личным и глубоким исследованием. Я хотел создать нечто лирическое и игривое, что обычно не ассоциируется с подобными темами», — заявил Белл.