В Канаде медведь ворвался в машину и выпил всю газировку, кроме диетической

Шэрон вылила на него сверху холодную воду, но медведь никак не отреагировал. Тогда она начала кричать на него — однако это тоже не помогло. В результате она оставила его в покое и дождалась утра. Утром обнаружилось, что пострадали не только банки, но и кожаная обшивка внедорожника Шэрон. Теперь она рассчитывает получить страховку.