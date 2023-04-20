Послушайте лайв-версию сингла «Possession Island» Бека и Gorillaz

Американский антифолк-музыкант Бек и британская группа Gorillaz исполнили на шоу Джимми Киммела свою совместную песню «Possession Island». Впервые Бек и Gorillaz исполнили ее в сентябре прошлого года на шоу в Лос-Анджелесе.
Это трек с недавнего альбома британцев, «Cracker Island», который вышел в феврале этого года. Кроме Бека (и, естественно, Gorillaz) на пластинке можно услышать участника The Humanz Choir (хор в составе Gorillaz) Аделейе Омотайо, Tame Impala, Стиви Никс, Thundercat, Bad Bunny и Bootie Brown.
14-й и последний на данный момент альбом Бека, «Hyperspace», вышел в уже далеком 2019 году. Сопродюсером пластинки выступил Фаррелл Уильямс.