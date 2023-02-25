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Gorillaz выпустили восьмой альбом «Cracker Island»

Денис Ламехов
Сегодня в 12:47

Британская виртуальная группа Gorillaz опубликовала восьмой за 22 года своего существования альбом «Cracker Island». Его можно послушать здесь.

На пластинку попала вышедшая еще в июне 2022-го заглавная композиция, а также другие выпущеные ранее синглы: «New Gold», «Baby Queen» и «Skinny Ape». Всего на борту 10 треков.

Среди приглашенных музыкантов — участник The Humanz Choir (хор в составе Gorillaz) Аделейе Омотайо, Tame Impala, Стиви Никс, Beck, Thundercat, Bad Bunny и Bootie Brown.

О чем альбом? Лидер коллектива Деймон Албарн поет о некотором квази-религиозном культе (кажется, имея в виду поп-культуру и ее свойство засасывать, поглощать человека, лишая его идентичности), о жизни в сети. Здесь же — традиционная для Албарна тема беспокойства об экологии.

Предыдущая пластинка Gorillaz «Song Machine: Season One — Strange Timez» увидела свет в октябре 2020 года. В марте 2021-го «Афиша Daily» составила плейлист из 10 лучших малоизвестных треков группы — его можно найти по ссылке.

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