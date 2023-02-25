Gorillaz выпустили восьмой альбом «Cracker Island»

О чем альбом? Лидер коллектива Деймон Албарн поет о некотором квази-религиозном культе (кажется, имея в виду поп-культуру и ее свойство засасывать, поглощать человека, лишая его идентичности), о жизни в сети. Здесь же — традиционная для Албарна тема беспокойства об экологии.