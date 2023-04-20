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Филиппа Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ. На концерте певец приобнял участника подтанцовки

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:57

Музыканта Филиппа Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ после обращения в Генпрокуратуру и Роскомнадзор юриста Максима Сурова, которому не понравилось видео с концерта артиста. Об этом рассказало издание «Абзац».

По информации СМИ, Суров пожаловался на фрагмент выступления, в котором Киркоров забрасывает ногу на участника подтанцовки и приобнимает его. По мнению мужчины, эти действия можно посчитать пропагандой однополых отношений.

Юрист попросил соответствующие ведомства проверить ролик, появившийся в телеграме, на нарушение законодательства и привлечь к ответственности Киркорова, если тот виновен в ЛГБТ-пропаганде.

Ранее Киркоров уже оказывался в центре скандала с ЛГБТ-пропагандой. Летом 2021 года он устроил вместе с блогером Давидом Манукяном на премии «Муз-ТВ» перформанс, в котором предстал в образе жениха на гей-свадьбе.

Тогда закон запрещал пропаганду однополых отношений среди несовершеннолетних. В связи с этим телеканал оштрафовали за трансляцию выступления. Киркорова и Манукяна же не наказали.

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Филипп КиркоровМаксим СуровДавид Манукян
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