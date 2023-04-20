Филиппа Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ. На концерте певец приобнял участника подтанцовки

Ранее Киркоров уже оказывался в центре скандала с ЛГБТ-пропагандой. Летом 2021 года он устроил вместе с блогером Давидом Манукяном на премии «Муз-ТВ» перформанс, в котором предстал в образе жениха на гей-свадьбе.