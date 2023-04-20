Филиппа Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ. На концерте певец приобнял участника подтанцовки

Музыканта Филиппа Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ после обращения в Генпрокуратуру и Роскомнадзор юриста Максима Сурова, которому не понравилось видео с концерта артиста. Об этом рассказало издание «Абзац».
По информации СМИ, Суров пожаловался на фрагмент выступления, в котором Киркоров забрасывает ногу на участника подтанцовки и приобнимает его. По мнению мужчины, эти действия можно посчитать пропагандой однополых отношений.
Юрист попросил соответствующие ведомства проверить ролик, появившийся в телеграме, на нарушение законодательства и привлечь к ответственности Киркорова, если тот виновен в ЛГБТ-пропаганде.
Ранее Киркоров уже оказывался в центре скандала с ЛГБТ-пропагандой. Летом 2021 года он устроил вместе с блогером Давидом Манукяном на премии «Муз-ТВ» перформанс, в котором предстал в образе жениха на гей-свадьбе.
Тогда закон запрещал пропаганду однополых отношений среди несовершеннолетних. В связи с этим телеканал оштрафовали за трансляцию выступления. Киркорова и Манукяна же не наказали.