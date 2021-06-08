Роскомнадзор проверит трансляцию премии «Муз-ТВ» на предмет гей-пропаганды

Роскомнадзор проверит записи эфира прошедшей премии «Муз-ТВ» на наличие гей-пропаганды. В пресс-службе ведомства заявили Daily Storm, что трансляция могла нарушить законодательство в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Дополнительную проверку РКН рассматривает в отношении организаторов мероприятия, поскольку на афишах премии указана маркировка «6+». Представители службы уточнили, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений может распространяться в телеэфире только после 23.00 и при маркировке «18+».

Если в результате проверки обнаружат гей-пропаганду, то телеканал ждет штраф до одного миллиона рублей и приостановка деятельности до 90 суток, пишет издание.

На премию «Муз-ТВ» блогер Даня Милохин пришел в костюме интерсекс-человека — наполовину платье, наполовину смокинг. В женском платье также появился блогер Игорь Синяк. В образе молодоженов на красной дорожке предстали Филипп Киркоров и блогер Дава, окруженные 10 мужчинами с обнаженными торсами.