СМИ: на Александра Невзорова* завели административное дело о возбуждении ненависти к россиянам

Журналиста обвиняют в возбуждении ненависти против россиян, белорусов, служащих ВС России, представителей госорганов, работников сценических искусств, служителей религиозных культов, а также членов казачьих обществ и объединений.
В одном из видеороликов Невзорова обнаружили «признаки переноса различного рода негативных характеристик отдельных представителей указанных социальных групп на все группы», а также признаки формирования отрицательного образа российских граждан и властей, приписывания России враждебных действий.
В каком именно ролике обнаружили все эти нарушения, не уточняется.
На данный момент Александр Невзоров находится не в России. В начале февраля журналиста заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о фейках про российскую армию. Также суд запретил журналисту администрировать интернет-ресурсы в течение 4 лет после отбытия срока наказания.
По версии следствия, журналист разместил в своих соцсетях публикации «содержащие под видом достоверной заведомо ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими родильного дома городской больницы № 3 в Мариуполе и мирного населения в Буче».
* Признан иноагентом.