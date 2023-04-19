СМИ: на Александра Невзорова* завели административное дело о возбуждении ненависти к россиянам

На данный момент Александр Невзоров находится не в России. В начале февраля журналиста заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о фейках про российскую армию. Также суд запретил журналисту администрировать интернет-ресурсы в течение 4 лет после отбытия срока наказания.