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СМИ: на Александра Невзорова* завели административное дело о возбуждении ненависти к россиянам

Виктория Шанина
Сегодня в 15:07

Прокуратура Приморского района Петербурга завела административное дело по статье 20.3.1 КоАП в отношении «одного из репортеров на популярном видеохостинге». Как отмечает петербургское издание «Фонтанка», речь идет о журналисте Александре Невзорове*.

Журналиста обвиняют в возбуждении ненависти против россиян, белорусов, служащих ВС России, представителей госорганов, работников сценических искусств, служителей религиозных культов, а также членов казачьих обществ и объединений.

В одном из видеороликов Невзорова обнаружили «признаки переноса различного рода негативных характеристик отдельных представителей указанных социальных групп на все группы», а также признаки формирования отрицательного образа российских граждан и властей, приписывания России враждебных действий.

В каком именно ролике обнаружили все эти нарушения, не уточняется.

На данный момент Александр Невзоров находится не в России. В начале февраля журналиста заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о фейках про российскую армию. Также суд запретил журналисту администрировать интернет-ресурсы в течение 4 лет после отбытия срока наказания.

По версии следствия, журналист разместил в своих соцсетях публикации «содержащие под видом достоверной заведомо ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими родильного дома городской больницы № 3 в Мариуполе и мирного населения в Буче».

Россия запрашивала экстрадицию Невзорова, однако Интерпол признал преследование политическим и отказал в выдаче журналиста властям.

* Признан иноагентом.

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