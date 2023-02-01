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Суд заочно приговорил Александра Невзорова* к 8 годам колонии по делу «о фейках про армию России»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:28

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам тюрьмы журналиста Александра Невзорова*. Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным «в распространении дезинформации о российской армии» по пункту «д» части второй статьи 207.3 УК. Суд также запретил журналисту администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после отбытия срока наказания.

Адвокат Невзорова Надежда Федосеева заявила, что будет обжаловать приговор, так как «в деле нет состава преступления». «Невзоров — талантливый журналист, историк, осуществлял деятельность, согласно закону о СМИ, за пределы он не выходил», — отметила она.

В настоящее время журналист находится не в России. Интерпол отказался искать и экстрадировать его, признав преследование политическим.

По версии следствия, журналист разместил в своих соцсетях публикации «содержащие под видом достоверной заведомо ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими родильного дома городской больницы № 3 в Мариуполе и мирного населения в Буче».

*Признан иноагентом.

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