Суд заочно приговорил Александра Невзорова* к 8 годам колонии по делу «о фейках про армию России»

Адвокат Невзорова Надежда Федосеева заявила, что будет обжаловать приговор, так как «в деле нет состава преступления». «Невзоров — талантливый журналист, историк, осуществлял деятельность, согласно закону о СМИ, за пределы он не выходил», — отметила она.