Суд заочно приговорил Александра Невзорова* к 8 годам колонии по делу «о фейках про армию России»

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам тюрьмы журналиста Александра Невзорова*. Об этом сообщает ТАСС.
Его признали виновным «в распространении дезинформации о российской армии» по пункту «д» части второй статьи 207.3 УК. Суд также запретил журналисту администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после отбытия срока наказания.
Адвокат Невзорова Надежда Федосеева заявила, что будет обжаловать приговор, так как «в деле нет состава преступления». «Невзоров — талантливый журналист, историк, осуществлял деятельность, согласно закону о СМИ, за пределы он не выходил», — отметила она.
По версии следствия, журналист разместил в своих соцсетях публикации «содержащие под видом достоверной заведомо ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими родильного дома городской больницы № 3 в Мариуполе и мирного населения в Буче».
*Признан иноагентом.