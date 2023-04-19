Таиланд отложил введение туристического сбора до сентября

Власти Таиланда решили перенести введение туристического сбора с иностранцев на сентябрь. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на тайскую газету Pattaya Mail.
Ранее введение меры было запланировано на июнь. Министр туризма страны Пипат Ратчакитпракан сказал, что перенос связан с проблемами реализации.
О планах ввести сбор с иностранных туристов стало известно еще в середине января. Предполагается, что собранные средства пойдут на поддержку туристов, пострадавших от несчастных случаев, и развитие туристических направлений.
По данным Pattaya Mail, большую часть предполагаемого налога будут тратить на улучшение и ремонт туристических объектов. Лишь 10–17% пойдет на «нечетко определенный страховой пакет» для иностранцев.
Для путешественников, прибывающих в страну по суше и морю, сбор составит 150 батов (около 320 рублей). С авиапассажиров будут собирать по 300 батов (650 рублей).