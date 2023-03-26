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В Нью-Йорке арестовали Джонатана Мейджорса по обвинению в домашнем насилии

Виктория Шанина
Сегодня в 17:11

Американский актер Джонатан Мейджорс («Крид-3», «Человек-муравей и Оса: Квантомания») арестован в Нью-Йорке по обвинению в домашнем насилии. Об этом пишет Variety со ссылкой на местный департамент полиции.

Пострадавшей оказалась 30-летняя девушка. Она рассказала полицейским, что на нее напали, после чего она была госпитализирована с «незначительными травмами головы и шеи».

Предварительное расследование показало, что пострадавшая получила травмы со стороны 33-летнего мужчины в результате бытового конфликта. Среди потенциальных обвинений — удушение, нападение и преследование.

Представитель Мейджорса отрицает обвинения. «Он не сделал ничего плохого. Мы с нетерпением ждем возможности очистить его имя и прояснить ситуацию», — сказал он изданию.

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