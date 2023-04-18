Флагманский Rostic’s в Москве откроется на месте KFC 25 апреля

25 апреля на улице Тверской-Ямской в Москве откроется первый Rostic’s, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Это будет флагманское заведение сети.
Компания «Смарт Сервис», которая приобрела бизнес KFC в РФ, описала это так: Rostic’s «распахнет свои двери после ребрендинга».
Накануне американская компания Yum! Brands завершила продажу бизнеса KFC в России «Смарт Сервису» из Ижевска. Сделка включает продажу всех российских ресторанов KFC, операционную систему, права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic’s.
В рамках договора «Смарт Сервис» сохранит сотрудников компании и возглавит процесс ребрендинга ресторанов. На первоначальном этапе компания переоборудует более 100 ресторанов KFC в России в Rostic’s.