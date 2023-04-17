«Яндекс Браузер» запустил перевод видео с китайского языка

Впервые «Яндекс» представил прототип технологии, которая при помощи машинного обучения делает закадровый перевод видео, в июле 2021 года. Тогда алгоритм мог переводить лишь на русский язык и только англоязычные ролики. Сейчас нейросеть может перевести ролики как с английского, так и с испанского, французского, итальянского и немецкого.