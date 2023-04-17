Проблемы разведки и доступ к данным: как 21-летнему американцу удалось слить секретные документы

Научный сотрудник программы «Технологии и национальная безопасность» аналитического Центра новой американской безопасности Александрия Сеймур отмечает, что доступ молодых людей к секретной информации — не редкость. В частности это обусловлено тем, что около половины военнослужащих США, находящихся на действительной службе, — это люди в возрасте 25 лет и младше (об этом говорит статистика Пентагона).