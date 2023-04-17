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Проблемы разведки и доступ к данным: как 21-летнему американцу удалось слить секретные документы

Виктория Шанина
Сегодня в 15:18

Несколько дней назад стало известно о задержании подозреваемого по делу о крупной утечке секретных материалов Минобороны США. Им оказался 21-летний младший служащий резервных войск Джек Тейшейра. Общественность задалась вопросом, как он мог получить доступ к таким охраняемым документам, а корреспондент Би-би-си Майк Вендлинг попытался на него ответить. Пересказываем, что удалось выяснить журналисту.

Кто имеет доступ к секретным документам в США?

Как оказалось, ознакомиться с секретными документами могут гораздо больше людей, чем кажется. Даже молодые служащие периодически изучают их, чтобы помогать своим старшим руководителям — например, писать за них речи для брифингов.

Так, старший преподаватель по вопросам разведки и безопасности в лондонском Университете Брунеля Дэн Ломас говорит, что в вооруженных силах и разведывательных ведомствах тысячи людей имеют одинаковый уровень доступа к секретным материалам.

«Частично это связано со стремлением дать как можно больше информации для использования аналитиками. Для этого вы открываете доступ к информации, которая потенциально может утечь», — сказал Ломас.

Такая проблема появилась после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Как отмечает Ломас, тогда в ходе правительственных расследований выяснили, что в трагедиях виновата, в частности, неспособность разных ведомств обмениваться разведданными.

Кроме того, ключевые принципы безопасности не всегда строго соблюдаются, считает профессор. Он привел в пример нарушения режима секретности, связанные с делами Эдварда Сноудена и Челси Мэннинг.

А что насчет подозреваемого?

Тейшейра работал с кибернетическими транспортными системами в военно-воздушных силах Национальной гвардии США. Нельзя сказать точно, чем он занимался, но, предположительно, его обязанности сводились к техподдержке систем связи.

Согласно описанию на сайте американских ВВС, чтобы получить такую работу, необходимо иметь среднее образование и пройти комплексную проверку биографии. По словам экспертов, это довольно масштабная процедура. Изучается финансовая история кандидата, его семья и отношения. Также проводят опрос людей, которые этого кандидата знают.

Научный сотрудник программы «Технологии и национальная безопасность» аналитического Центра новой американской безопасности Александрия Сеймур отмечает, что доступ молодых людей к секретной информации — не редкость. В частности это обусловлено тем, что около половины военнослужащих США, находящихся на действительной службе, — это люди в возрасте 25 лет и младше (об этом говорит статистика Пентагона).

И хотя подробности работы Тейшейры не известны, Сеймур полагает, она могла требовать доступа к большому количеству материалов. «Часто люди его уровня оказывают поддержку руководителям, и у него могла быть необходимость в этих сведениях», — сказала она.

Дэн Ломас отмечает, что неясно, каким образом Тейшейре удалось вынести секретные материалы с военной базы, будь то бумажный или электронный носитель. Однако его причастность практически доказана — согласно материалам уголовного дела, Джек Тейшейра как минимум несколько раз работал с гостайной и искал в сети слово «утечка» примерно тогда же, когда документы впервые привлекли внимание общественности.

Под присягой Тейшейра рассказал, что должен был «подписать пожизненное обязательное соглашение о неразглашении», а также понимать вероятность уголовной ответственности за разглашение информации. Именно эта ответственность сейчас ему и грозит.

Что происходит на разведывательном поприще сейчас?

Глава Минобороны США Ллойд Остин объявил о пересмотре системы допуска к разведданным, а также призвал всех, у кого есть доступ к секретным документам, быть внимательнее.

«Каждый военнослужащий США, гражданское лицо Министерства обороны и подрядчик, имеющий доступ к секретной информации, несет торжественное юридическое и моральное обязательство защищать ее и сообщать о любой подозрительной деятельности или поведении», — сказал министр на пресс-конференции.

Ломас поясняет, что речь идет, вероятнее всего, о новых ограничениях. «Более строгие ограничения на доступ к информации означают переход к традиционному типу строгих принципов „необходимости знать“», — сказал он. Из‑за этого обмен информацией между ведомствами и аналитиками вновь может быть усложнен.

Экс-посол США в НАТО Курт Волкер считает, что американские политики по-прежнему хотят, чтобы разведывательная информация попадала к высшим должностным лицам. Сам он уверен: «Ее нужно распространять, но делать это нужно с умом. Нужно быть умнее, а не просто открыть всем постоянный доступ к ней».

Сеймур добавила, что система разведки зависит от людей, которые работают с информацией. «Это ставит вопрос о том, как мы обучаем людей работе с секретной информацией. Это вскрывает пробелы в системе, которые надо изучить… Но есть также уровень доверия, который вы оказываете этим людям, что они работают не за страх, а за совесть», — сказала она.

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