ФБР задержало 21-летнего подозреваемого в сливе секретных документов Пентагона

Подозреваемый — 21-летний Джек Тейшейр. Он служит в массачусетском подразделении Национальной гвардии США.
Тейшейр был арестован в Массачусетсе. Дело против него будет рассматривать федеральный суд, первое заседание состоится 14 апреля в Бостоне.
«Расследование продолжается. Мы поделимся дополнительной информацией в соответствующее время», — заключил Гарланд.
Спустя всего день произошел новый слив — в Twitter и на других открытых площадках появились более 100 документов с разведданными. Один из слайдов от 23 февраля содержал пометку Secret/NoForn, которая означает, что документ не должен передаваться другим странам.
Бывший заместитель помощника министра обороны США Мик Малрой назвал утечки «значительной брешью в безопасности». Он сказал, что многие публикации представляют собой фотографии документов, а значит, это был преднамеренный слив со стороны «кого‑то, кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО».