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ФБР задержало 21-летнего подозреваемого в сливе секретных документов Пентагона

Виктория Шанина
Сегодня в 10:50

Сотрудники ФБР задержали подозреваемого по делу о крупной утечке секретных документов Минобороны США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на генпрокурора страны Меррика Гарланда.

Подозреваемый — 21-летний Джек Тейшейр. Он служит в массачусетском подразделении Национальной гвардии США.

Тейшейр был арестован в Массачусетсе. Дело против него будет рассматривать федеральный суд, первое заседание состоится 14 апреля в Бостоне.

«Расследование продолжается. Мы поделимся дополнительной информацией в соответствующее время», — заключил Гарланд.

О первой масштабной утечки секретных материалов Пентагона стало известно 6 апреля. По данным The New York Times в Twitter и Telegram появились документы, касающиеся планов США и НАТО по укреплению украинской армии и подготовке Украины к контрнаступлению.

Спустя всего день произошел новый слив — в Twitter и на других открытых площадках появились более 100 документов с разведданными. Один из слайдов от 23 февраля содержал пометку Secret/NoForn, которая означает, что документ не должен передаваться другим странам.

Бывший заместитель помощника министра обороны США Мик Малрой назвал утечки «значительной брешью в безопасности». Он сказал, что многие публикации представляют собой фотографии документов, а значит, это был преднамеренный слив со стороны «кого‑то, кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО».

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ФБРПентагонНАТО
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