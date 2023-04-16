Генштаб ВС РФ: в весенний призыв информировать граждан будут через «Госуслуги»

О постановке на воинский учет и изменении каких‑либо сведений граждан будут информировать через «Госуслуги», передает ТАСС заявление начальника управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Андрея Бирюкова.
Бирюков отметил, что приходить в военкоматы для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов больше не нужно. Он пообещал, что «веерных» рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет.
Принятые поправки в законодательство запретили выезд из РФ в период со дня получения повестки и до явки в военкомат. Также в связи с изменениями повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток, а электронная повестка — полученной с момента ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах».
Власти называют нововведение «совершенствованием воинского учета в России».