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Генштаб ВС РФ: в весенний призыв информировать граждан будут через «Госуслуги»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:55

О постановке на воинский учет и изменении каких‑либо сведений граждан будут информировать через «Госуслуги», передает ТАСС заявление начальника управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Андрея Бирюкова.

Бирюков отметил, что приходить в военкоматы для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов больше не нужно. Он пообещал, что «веерных» рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет.

11 апреля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что закон о рассылке электронных повесток начнет работать в осенний призыв. Ранее он называл невозможным вручение повесток о призыве на срочную службу через сайт «Госуслуги».

Принятые поправки в законодательство запретили выезд из РФ в период со дня получения повестки и до явки в военкомат. Также в связи с изменениями повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток, а электронная повестка — полученной с момента ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах».

Власти называют нововведение «совершенствованием воинского учета в России».

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Андрей БирюковАндрей Картаполов
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