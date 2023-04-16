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В Москве возбудили уголовное дело из‑за видео с сожжением Корана

Виктория Шанина
Сегодня в 10:26

Московское ГУ МВД России возбудило уголовное дело по факту сожжения Корана в районе Белого озера на востоке столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Полиция мониторила соцсети и обнаружила видео, на котором неизвестный осквернил Коран. Ролик завирусился в интернете и на него обратил внимание даже глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Я на связи со специалистами и руководством ФСБ, которые отслеживают информационный след распространенного ролика. Работают и мои специалисты. Мэрия Москвы также задействовала свои ресурсы», — пишет Кадыров, отмечая, что в ситуации могут быть виновны «западные либеральные провокаторы».

На данный момент сотрудники столичной полиции устанавливают личность человека, подозреваемого в сожжении Корана.

Территория, где предположительно произошел инцидент, находится рядом со Святым озером, где ранее планировалось построить мечеть. Однако эта концепция встретила волну протестов местных жителей и стройку было решено перенести. «Афиша Daily» рассказывала о происходящем.

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теги
МВД РоссииФСБПравительство Москвы
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Рамзан Кадыров
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