В Москве возбудили уголовное дело из‑за видео с сожжением Корана

«Я на связи со специалистами и руководством ФСБ, которые отслеживают информационный след распространенного ролика. Работают и мои специалисты. Мэрия Москвы также задействовала свои ресурсы», — пишет Кадыров, отмечая, что в ситуации могут быть виновны «западные либеральные провокаторы».