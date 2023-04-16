В Москве возбудили уголовное дело из‑за видео с сожжением Корана

Московское ГУ МВД России возбудило уголовное дело по факту сожжения Корана в районе Белого озера на востоке столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Полиция мониторила соцсети и обнаружила видео, на котором неизвестный осквернил Коран. Ролик завирусился в интернете и на него обратил внимание даже глава Чечни Рамзан Кадыров.
На данный момент сотрудники столичной полиции устанавливают личность человека, подозреваемого в сожжении Корана.
Территория, где предположительно произошел инцидент, находится рядом со Святым озером, где ранее планировалось построить мечеть. Однако эта концепция встретила волну протестов местных жителей и стройку было решено перенести. «Афиша Daily» рассказывала о происходящем.
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