В Москве разгорелся скандал из‑за возможных планов построить мечеть на Святом озере

В марте в Косино-Ухтомском районе Москвы люди начали выходить на протесты против развернувшейся у Святого озера стройки. По данным агентства msk1.ru, среди местных жителей прошел слух, что на этом месте возведут большой мусульманский центр. При этом на информационном щите на заборе, который ограждает территорию стройки, говорится о новом транспортно-пересадочном узле. Рассказываем, что происходит в спальном районе столицы и как это заинтересовало Рамзана Кадырова, Сергея Собянина и патриарха Кирилла.
С чего все началось
В конце февраля в соцсетях завирусились сообщения о мечети и фотографии плана предполагаемого строительства. 27 февраля тему подхватило православное общество «Царьград», которое написало в своем телеграм-канале о планах возвести на Святом озере крупнейшую в России мечеть, рассчитанную на 60 тыс. человек. Источник этой информации общество не указало, однако начало призывать людей высказать недовольство стройкой мусульманского центра рядом с «традиционным местом паломничества православных христиан».
«Считаем, что возведение в столице русского православия мусульманской мечети, которая вмещает в себя в 6 раз больше молящихся, чем Кафедральный собор Храма Христа Спасителя, — грубейшая политическая ошибка. <…> Сам факт заявки строительства такого циклопического сооружения говорит не об увеличении количества москвичей, исповедующих ислам, а о чрезвычайной ситуации с наплывом мигрантов в столицу», — пишет «Царьград».
Спустя несколько дней, 10 марта, в эфире православного канала «Спас» о строительстве мечети заявил религиовед Роман Силантьев. По его словам, это будет целый комплекс, строительство которого уже началось.
При чем тут транспортно-пересадочный узел
После начала стройки на заборе, который ее огораживал, появился паспорт объекта. На нем было написано, что на этой территории планируется формирование транспортно-пересадочного узла «Улица Дмитриевского». Также о строительстве такого ТПУ около Святого озера сообщили в Москомархитектуре.
Местные жители при этом не верят, что в их районе действительно появится новый транспортный узел. Собеседник msk1.ru по имени Николай заявляет, что точно такой же информационный стенд с описанием ТПУ «Улица Дмитриевского» висел на заборе около метро — теперь на этом месте стоят две многоэтажные новостройки.
Кроме того, msk1.ru ознакомился с протоколом совещания градостроительного комитета Москвы. В нем указано, что между Святым озером и Косинским шоссе, в границах территории ТПУ «Улица Дмитриевского», будет размещен объект просветительско-религиозного назначения.
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин заявил: «Есть непропорционально большая территория, выделенная под ТПУ. Это и беспокоит жителей. Тот факт, что органы власти не опровергали и не подтверждали планы по строительству мечети, людей и тревожит».
По словам Ступина, планы по строительству мечети действительно были. Часть территории ТПУ собирались передать фонду «Лидер», но «все процессы по неизвестной для чиновников причине» приостановили. В управе Косино-Ухтомского района и префектуре ВАО на вопросы и жалобы местных жителей отвечают, что в рамках указанного контракта строить религиозные объекты не планируют.
Протесты
Изначально православные активисты хотели посвятить теме строительства мечети крестный ход в районе Косино-Ухтомское — эту акцию власти Восточного административного округа не согласовали, и активисты начали собираться на еженедельные «общественные сходы». Полиция на эти мероприятия тоже приезжала — так прошла половина марта.
2 апреля состоялась очередная акция протеста, в которой принял участие координатор объединения «Русская община» Андрей Ткачук. В ходе мероприятия он заявил, что митинги не закончатся, пока «православные русские люди не отстоят свои православные места». В этот же день активисты устроили у озера молебен против строительства мечети и организовали сбор подписей.
Во время так называемых сходов задерживали мужчину с флагом Грузии, человека, который в знак протеста закопал на месте стройку голову свиньи, а также ряд менее радикальных активистов. Помимо недовольства тем, что мечеть строят в якобы православном месте, местных жителей пугает, что из‑за крупного мусульманского центра в спальном районе станет шумно. Кроме того, защитники природы предупреждают о возможном обмелении Святого озера из‑за бурения котлованов около него.
Реакция блогеров, бойцов ММА и Рамзана Кадырова
На сход 2 апреля приехали бойцы ММА Макс Дивнич, Константин Ерохин, Дмитрий Арышев и Алексей Папин. Дивнич сказал: «В Москве собираются строить мечеть на 60 тысяч человек. Храм Христа Спасителя вмещает всего 10 тысяч человек. Что это за объект такой, который в несколько раз больше главного храма?»
Обратную позицию в своих соцсетях высказал чемпион UFC Ислам Махачев. «Сколько бы ни препятствовали постройкам мечетей всякие Дивничи и ему подобные, мечетей и мусульман будет все больше!» — написал он.
Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, вступил в перепалку с Максом Дивничем, который часто тренировался в Дагестане. Он опубликовал два поста: «Больше не приедешь на сборы сюда» и «Турист, больше не езжай сюда к нам». Дивнич ответил: «А ты — в Москву».
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил православных активистов, заявив, что свой патриотизм они должны показать в зоне боевых действий на Украине. Он также напомнил, что «Россия — многонациональная страна».
Финал
В конечном счете 5 апреля в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина появилось сообщение о переносе места строительства мечети по просьбе главы РПЦ патриарха Кирилла и председателя Духовного управления мусульман России Равиля Гайнутдина.
«С учетом указанных обращений место расположения будущей мечети будет изменено. Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро „Косино“, между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом. В шаговой доступности от станций метро и МЦД», — написал мэр.
Он уточнил, что участок вокруг мечети будет благоустроен точно так же, как территории около православных храмов. Собянин заключил: «Москва — город многонациональный и многоконфессиональный. Мы всегда жили и будем жить в мире и согласии».
После заявления Собянина свое мнение о ситуации также высказал патриарх Кирилл. Он поддержал решение мэра и отметил, что межрелигиозный мир и согласие — непререкаемая ценность в российской столице.
«Мы не позволим злым силам, желающим разрушить добрососедство между православными христианами и мусульманами, посеять между нами рознь и будем сообща отстаивать общие для нас традиционные ценности», — заключил глава Русской православной церкви.