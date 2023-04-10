В Москве разгорелся скандал из‑за возможных планов построить мечеть на Святом озере

В марте в Косино-Ухтомском районе Москвы люди начали выходить на протесты против развернувшейся у Святого озера стройки. По данным агентства msk1.ru, среди местных жителей прошел слух, что на этом месте возведут большой мусульманский центр. При этом на информационном щите на заборе, который ограждает территорию стройки, говорится о новом транспортно-пересадочном узле. Рассказываем, что происходит в спальном районе столицы и как это заинтересовало Рамзана Кадырова, Сергея Собянина и патриарха Кирилла.