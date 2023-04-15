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The Weeknd исполнил новую песню «Double Fantasy» на Coachella

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:48

The Weeknd исполнил шесть песен во время заключительного выступления Metro Boomin на фестивале Coachella, в том числе «Double Fantasy». Композиция должна выйти на саундтреке к сериалу «Идол».

Абель Тесфайе (настоящее имя артиста) впервые исполняет трек, который он ранее анонсировал в соцсетях. «Double Fantasy» — отсылка к одноименному альбому Джона Леннона, фотографии которого он выкладывал в сторис незадолго до шоу. Посмотрите видео с сета Metro Boomin.

Тесфайе написал музыку и выступил соавтором сценария к «Идолу», премьера которого состоится на Каннском кинофестивале в мае. Режиссером шоу стал создатель «Эйфории» Сэм Левинсон, а главную женскую роль сыграла Лили-Роуз Депп.

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Эйбeл ТесфайеЛили-Роуз ДеппДжон ЛеннонСэм Левинсон
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