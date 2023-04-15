The Weeknd исполнил новую песню «Double Fantasy» на Coachella

Абель Тесфайе (настоящее имя артиста) впервые исполняет трек, который он ранее анонсировал в соцсетях. «Double Fantasy» — отсылка к одноименному альбому Джона Леннона, фотографии которого он выкладывал в сторис незадолго до шоу. Посмотрите видео с сета Metro Boomin.